Dopo l' assoluzione | parla Padovano | ' La fine di un incubo | ma mi hanno tolto 17 anni di vita'

"È la fine di un incubo, ma non ho mai smesso di crederci". Questo ripete Michele Padovano commentando il verdetto della Corte d'Appello di Torino che lo ha assolto dall'accusa di aver finanziato un ...Le parole di Michele Padovano, ex calciatore della Juventus,l'per le accuse sul traffico di droga Michele Padovano ha raccontato al Corriere della Sera i guai giudiziari passati per le accuse di aver finanziato un traffico di droga dal Marocco.

L'ex attaccante della Juve era stato arrestato nel 2006 con l'accusa di aver finanziato un traffico di droga. 'Quando sono stato assolto sono scoppiato' ..."Non sono felice. E non c'entrano le accuse ingiuste, le menzogne nei miei confronti o l'essere stato trattato come un criminale. (ANSA) ...