Donzelli | Schlein Pd | ' Grave che Meloni non dica nulla | l' intento è intimidatorio'

Elly, negli studi di La7, è intervenuta sulla questione Cospito e le dichiarazioni die Delmastro. Le frasi pronunciate da Giovannisono 'di una gravità istituzionale inaudita' ...... 2 feb " "Sarebbe opportuno" che Giorgia Meloni "entrasse" nella vicendae Delmastro, che "non possono colpire l'opposizione con fare autoritario e intimidatorio". Lo ha detto Ellya ...

Caso Donzelli-Delmastro, Elly Schlein: "Dovrebbero dimettersi ... La7

Cospito, Schlein: "Donzelli e Delmastro si dimettano" - Italia Agenzia ANSA

Anarchici: Schlein, ‘Donzelli e Delmastro intimidatori, opportuno intervento Meloni’ La Ragione

Anarchici: Schlein, 'Donzelli e Delmastro si dovrebbero dimettere' OlbiaNotizie

Schlein e gli sponsor nel Pd: con me il rinnovamento Corriere della Sera

La volontà di Recanati di mantenere pubblico il servizio di gestione dell'acqua è un tassello fondamentale per scongiurare una messa a gara della fornitura: siamo felici di vedere anche da parte del P ...Elly Schlein su Donzelli: "La gravità è l'intento intimidatorio: abbiamo accesso delle informazioni e le possiamo usare per attaccare le opposizioni. La presidente Giorgia Meloni non ha detto nulla".