Donnamaria attacca Sonia Bruganelli | “Bruciata | bollita Controcorrente per forza”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nell’ultima puntata del GF Vipsi è scagliata contro Edoardoed ha preso le parti di Antonella Fiordelisi dicendo che ha una luce dentro: “Stai attento a quello che dici, ma anche a quello che fai. Perché quello che fai si vede. E sai anche cosa si vede? Che tu non hai avuto desiderio di Antonella, ma necessità di lei quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato attenzioni e luci su di te stando accanto a lei, perché tu non avevi nessun tipo di personalità. Con Antonella hai significato qualcosa. Antonella tu hai una luce, poi tutti i difetti di questo mondo, ma ce l’hai una luce. Ragazzi lei sta dentro e voi state qui a fare il pubblico quindi lei ha una luce rispetto a voi“. La ‘luce dentro’ di Antonella…contro: ...

... molto ha fatto parlare della dura discussione tra Edoardoe Antonella Fiordelisi , con ... Oh un drammatismo, un'esagerazione, una recitazione...' OrianaAntonella (VIDEO) Please ...GF Vip: Antonellaquasi tutti i concorrenti Antonella Fiordelisi , dopo l'ultima puntata ... che è famosa solo per aver finto una storia con Edoardo, e Oriana Marzoli, alla quale ha ...

GF Vip, Giulia Salemi contro Edoardo finisce sotto attacco: frase ... Tvpertutti

Antonella Fiordelisi sola contro tutti nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer sta passando un momento delicato all'interno del reality, dopo aver chiuso la sua storia turbolenta ...Alberto ha ironizzato con un “È partito il ciak”, lo show Fiordelisi è andato in onda questa notte: “Fa la vittima”, Web è certo Notte di litigi al GF Vip 7! Nonostante dovesse esserci un clima sereno ...