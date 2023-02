Dl Milleproroghe | spunta l’emendamento del governo sulle plusvalenze | nuove regole per le società sportive

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tra i 23 emendamenti al decretonel pacchetto presentato dalce n’è anche unonelle. Come riporta la relazione tecnica, viene eliminata la possibilità per le squadre di spalmare lein cinque anni, nel caso in cui il tesserato sia stato inper un solo anno, «rientrando pertanto – riporta la relazione del– nella condizione generale del possesso triennale». Nei casi invece concessi per la ripartizione della plusvalenza su cinque anni,ne «limita l’ammontare alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro». Gli interventi in materia fiscale per le...