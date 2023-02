Disoccupazione | rischi di perderla se dimentichi questa comunicazione | resta poco tempo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Per richiedere la ‘’ sarà necessario inviare, ormai non ti rimane molto per farlo, devi sbrigarti! Una nuova circolare Inps ha chiarito le novità in merito alla percezione dell’indennità relativa allo svolgimento di attività lavorative, sia che si tratti di autonome, parasubordinate, subordinate o occasionali. Sarà necessario fornire una nuovadel reddito presunto entro la fine del primo mese dell’anno.di perdere lase non fai subito questo (Ilovetrading)Questo significa che alcuni disoccupati che prendono la Naspi devono dichiarare entro il 31 gennaio il reddito presunto per l’anno scorso se non vogliono avere problemi come per esempio la sospensione della misura. Come è stato chiarito anche dalla circolare del ...