Disastro Roma | la Cremonese passa all’Olimpico e fa la storia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– Clamorosa disfatta dellaè laa strappare il pass per la semifinale. Nel primo tempo un rigore di Dessers, su un errore incredibile di Tahirovic e Kumbulla, porta in vantaggio in lombardi. L’autogol di Celik chiude la pratica del secondo tempo.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Volpato; Belotti.(3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Afena-Gyan; Tsadjout, Dessers. Mourinho rivoluziona la, lasciando in panchina Dybala ed Abraham, e da fiducia a Belotti e Volpato. La partita inizia male per i giallorossi, che subiscono la pressione e l’organizzazione della. Dessers sembra ...