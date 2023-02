Diocesi di Gaeta in lutto | è morto don Simone Di Vito

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’arcivescovo diLuigi Vari unitamente al presbitero diocesano comunicano che oggi, giovedì 2 febbraio presso la sua abitazione a Coreno Ausonio, un figlio di questa Chiesa di, il sacerdote donDiè tornato alla Casa del Padre. Le esequie si svolgeranno sabato 4 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita in Coreno Ausonio e saranno presiedute dall’arcivescovo diLuigi Vari. Dalle ore 9.00 la salma sarà esposta in chiesa per la preghiera. DonDiera nato il 26 dicembre 1948, originario di Coreno Ausonio. Fu ordinato sacerdote il 1° luglio 1972 dall’arcivescovo diLorenzo Gargiulo. Dal 1972 al 1987 fu parroco per 15 anni della parrocchia di San Martino di Tours, nella frazione di ...