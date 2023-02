(Di giovedì 2 febbraio 2023) "Dopo oltre 105 giorni di sciopero della fame laè estremamente. Attendiamo le determinazioni ma qualcuno faccia sapere in tempi rapidi ad Alfredose il provvedimento verrà ...

oggi "l'ho trovato come una persona che non si alimenta da 105 giorni, è un uomo provato da questo lungo sciopero". "Il fatto vero - ha aggiunto il legale - è che Alfredosta facendo ......Cassazione sull'istanza presentata dal difensore di Alfredodopo il no al reclamo contro il 41 bis dichiarato da Tribunale di Sorveglianza di Roma. E' quanto si apprende da fonti della

Difesa Cospito: 'Situazione critica, non c'è più tempo' - Cronaca Agenzia ANSA

Difesa Cospito: 'Situazione critica, non c'è più tempo' l'Adige

Anarchici: difesa Cospito, 'dopo parole Donzelli magistratura faccia chiarezza' Affaritaliani.it

Anarchici: difesa Cospito, 'dopo parole Donzelli magistratura faccia chiarezza' La Sicilia

Difesa Cospito, sarà trasferito nel carcere di Opera - Ultima Ora Agenzia ANSA

Alfredo Cospito è in discrete condizioni di salute, sta in piedi e respira bene. Lo ha confermato il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli che ha visitato al carcere di Op ...In redazione al Resto del Carlino è arrivata ieri anche una lettera minatoria contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Afredo Cospito, sottoposto ...