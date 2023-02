Dichiarazione di Successione e ravvedimento operoso

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ladiè un atto formale con cui gli eredi dichiarano il subentro in tutti i rapporti patrimoniali del defunto, comunicando i beni ereditati e i relativi valori al fine di determinare l’imposta dovuta. Ladideve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della, pena la sanzione amministrativa e l’applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l’erede non abbia provveduto a presentare ladinei termini di cui sopra, potrà utilizzare l’istituto delche, più in generale, consente di sanare eventuali omissioni o irregolarità commesse nell’adempimento degli obblighi fiscali. Nel contesto delle dichiarazioni di ...