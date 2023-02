Di Battista | soldato nel salotto di Floris | fino a dove si spinge su Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Per quello che ho da fare, faccio il militare», cantava Vasco Rossi. Oggi, quarant'anni abbondanti dopo, diventa la provocazione di Alessandro Dia Gianni Riotta. Per la verità, l'ex grillino oggi reporter senza frontiere ma soprattutto prezzemolino tv il militare vuole farlo fare e non ha la benché minima intenzione, da “pacifista”, di mettersi gli scarponi e imbracciare fucili. Dal suopreferito, quello di Giovannia DiMartedì, con fare da Cassandra rattristata ricorda a tutti che l'evoluzione della guerra in Ucraina lui l'aveva già prevista un anno fa e che il continuo invio di nuove armi “decisive” serve solo a peggiorare la situazione internazionale. «Vi siete illusi di poter abbattere militarmente un Paese come la Russia, grande e autosufficiente sul piano energetico ed alimentare. Questo è impossibile», ...