Demme | l’agente | “È molto felice di stare a Napoli Spero che Spalletti lo impieghi di più”

(Di giovedì 2 febbraio 2023): “Èdi, vive di grande entusiasmo ed è coinvolto nel progetto,solo chelodi più” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Busiello, agente di Diego. Queste le sue parole: “Diego èdi, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente del. Si è deciso di comune accordo con ilche il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione. -afferma Busiello, agente di ...

ma l'Angers resiste, spara alto e il Napoli resta fermo sulla propria posizione senza partecipare ad aste. Demme resta fino a giugno, parola del suo agente, così come Zerbin: lo ha confermato il

