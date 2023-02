Delmastro | «Non mi dimetto Io e Donzelli? Dividiamo  la casa ma da giovani  ci punzecchiavamo»

Il dietrofront diè arrivato dopo aver rivendicato per due giorni di aver riferito lui le informazioni riservate ma a suo diresegrete a Donzelli: "Sono in ordine con la mia ...Secondodovevano restare segreti: 'No - dice al Corriere della Sera - . Erano in una relazione basata sull'osservazione degli agenti penitenziari che fanno bene il loro lavoro, ponendo ...

Cospito, Dellmastro non si dimette. L'anarchico non condanna le violenze dal carcere - Politica Agenzia ANSA

Delmastro: 'Documenti di Donzelli non erano secretati' TGLA7

Cospito, fonti governo: "Delmastro blindato, non rischia ruolo" Adnkronos

Cospito, Salvini: “Gli incarichi di Donzelli e Delmastro non si discutono, ma tutti spengano i toni” La Stampa

"Non mi dimetto, non erano notizie riservate". Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, non pensa affatto a un passo indietro, come chiede l'opposizione, per quei… Leggi ...Vuoi per le guarentigie parlamentari, vuoi perché il documento rivelato è classificato come riservato e non come segreto, il caso delle conversazioni di Alfredo Cospito con alcuni detenuti, esposte al ...