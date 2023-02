Definizione agevolata delle cartelle | il servizio online senza bisogno di credenziali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La Legge 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in formai debiti che sono stati affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se tali debiti erano stati precedentemente ricompresi in “Rottamazioni” risultate ormai decadute a seguito di pagamenti non eseguiti. La, così come previsto dalla legge, consente di versare il solo importo del debito residuoche debbano essere corrisposte sanzioni ed interessi di mora o aggio. Per quanto riguarda i debiti derivanti da multe stradali o altre sanzioni amministrative, la norma prevede che le uniche somme non da corrispondere siano quelle dovute a titolo di interesse e quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo dellai ...