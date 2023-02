De Micheli “Il Pd deve cambiare per trasformare la società”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il partito della trasformazione e non del trasformismo, il partito della felicità individuale e collettiva. Paola Deimmagina così il nuovo Partito Democratico, che si candida a guidare. Intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress, Deha parlato del significato della sconfitta elettorale del 25 settembre: “Ha rappresentato la fine di un’epoca per il Pd, la fine di un’epoca che ha rappresentato anche l’inizio di uno stato confusionale di una parte del gruppo dirigente, oggi l’obiettivoessere quello di rilanciare la nostra azione, di essere fino in fondo quello per cui siamo nati. Noi siamo nati perla, e perladobbiamo...

Paola De, candidata in corsa per la segreteria del partito, proprio dalle colonne di ... Giarrussoesser coerente: ci ha infamato per non so quanti anni e ora improvvisamente cambia idea", ...

