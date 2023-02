De Laurentiis ci crede | doppio premio in caso di scudetto e Champions League

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sognare non costa nulla. È inutile nascondersi, il Napoli lo sta facendo e una città intera sta aspettando con ansia il momento dei festeggiamenti. Dopo 33 anni dall’ultima volta, quel sogno chiamato “” sembra ormai a un passo. 53 punti in classifica a diciotto giornate dal termine e un vantaggio di +13 dall’Inter seconda sono risultati inimmaginabili a inizio stagione. Ma ora il Napoli è lì e la tifoseria si gode appieno questo momento. Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Non solo, il Napoli sogna anche laMa, mai come quest’anno, il Napoli può sognare anche qualcosa in più: tra meno di tre settimane gli azzurri saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte in Germania, nella gara di andata degli ottavi di...