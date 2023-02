DC Universe | James Gunn lancia un sondaggio sul costume di Superman

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In attesa di scoprire nuove informazioni sull'atteso: Legacy, in arrivo nel 2025,ha chiesto il parere dei fan per una parte specifica deldell'uomo d'acciaio. Saràa scrivere il nuovo film sull'uomo d'acciaio, intitolato: Legacy. Un progetto attesissimo che segnerà ufficialmente l'inizio del nuovo DCe vedrà un nuovo attore vestire i panni del celebre supereroe. Al momento non ci sono dettagli sul casting, ma il regista ha volutore un divertentesul proprio Twitter: "Mutandoni o senza mutandoni?". Chiaro riferimento alla parte specifica deldi, da sempre oggetto di dibattito tra i fan. Il 61,3% ...