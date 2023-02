Dax Harwood | “Sami Zayn meriterebbe il main event di WrestleMania”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alla Royal Rumble, tenutasi la scorsa settimana, sono successe un paio di cose importanti: Cody Rhodes ha vinto la rissa reale, guadagnandosi un’opportunità titolata a, mentre dopo ilha voltato le spalle alla Bloodline. Ovviamente la WWE sembrerebbe intenzionata a proporre Cody Rhodes vs. Roman Reigns comedello Show of Shows, ma secondo un noto ex atleta della compagnia,avrebbe tutte le carte in regola per saper gestire un ipoteticodi. Il pensiero di Dax L’ormai ex Honorary Uce ha vissuto dei mesi memorabili, che in parte hanno riscattato una carriera in WWE fatta di molte ombre e ...

I Briscoes hanno vinto per sottomissione a seguito dello svenimento di, diventando per la tredicesima volta campioni di coppia. Sangue, denti rotti, tavoli, di tutto e di più. ROH World ...I Briscoes hanno vinto per sottomissione a seguito dello svenimento di, diventando per la tredicesima volta campioni di coppia. Sangue, denti rotti, tavoli, di tutto e di più. ROH World ...

Dax Harwood: "Shawn Spears è molto sottovalutato" Tuttowrestling

Dax Harwood ricorda la sconfitta di Kofi Kingston con Lesnar The Shield Of Wrestling

Dax Harwood: "Io e Cash Wheeler abbiamo chiesto una pausa" Tuttowrestling

Dax Harwood: "Sami Zayn è molto meticoloso e appassionato del ... World Wrestling

Dax Harwood cancella l'aria sui suoi sentimenti verso i giovani dollari Asiatica Film Mediale

Durante il suo ultimo podcast, l'ex campione di coppia della AEW con Cash Wheeler, Dax Harwood ha parlato di Sami Zayn svelando anche come i due siano grandi amici. Sulla scrupolosità di Sami Zayn: " ...Edge ha dato diversi consigli agli FTR per avere il miglior debutto possibile in All Elite Wrestling, come rivelato da Dax Harwood.