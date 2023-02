6 : Unda cui ti aspetti sempre la giusta prestazione. Ordinato, diligente, preciso). Lautaro 6,5 : Brutta partita fino al 88', poi trova il guizzo e anche grazie alla deviazione di ...6 : Unda cui ti aspetti sempre la giusta prestazione. Ordinato, diligente, preciso). Lautaro 6,5 : Brutta partita fino al 88', poi trova il guizzo e anche grazie alla deviazione di ...

Darmian, il soldatino che fa più ricca l'Inter ilGiornale.it

Le pagelle di Darmian: il Normal One. Simbolico e decisivo con un sinistro da attaccante TUTTO mercato WEB

Le pagelle di Darmian - Il Normal One è la risposta al dubbio Skriniar L'Interista

Lo sport su Il Giornale: "Il diavolo disperso ora è quinto in classifica" Sportitalia

Le pagelle di Inter-Atalanta: Darmian è la risposta sicura all ... L'Interista

C'era un volta il soldatino Di Livio. Correva e segnava, difendeva e attaccava. Giocava a destra come a sinistra. Un campione di gregario o un gregario campione. Oggi il soldatino perfetto è Darmian M ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...