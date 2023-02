(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il governo dellai carri armati1A5dalla Germania, ripararli e trasferirli in Ucraina, riferiscono i media del Paese citando la pubblicazione danese Olfi. ...

Il governo dellaacquistare i carri armati Leopard 1A5 dismessi dalla Germania, ripararli e trasferirli in Ucraina, riferiscono i media del Paese citando la pubblicazione danese Olfi. Il direttore ...Originariamente costruito dagli Stati Uniti in consorzio con Belgio,, Paesi Bassi e ... mentre Mosca è molto riluttante mandare i propri velivoli oltre la linea del fronte, poiché...

Danimarca vuole acquistare Leopard dismessi da Berlino per Kiev ... Agenzia ANSA

Danimarca, il governo vuole cancellare una festività per finanziare la Difesa. Insorge il sindacato la Repubblica

Training Course in Danimarca sulle competenze interculturali dal 20 ... Scambieuropei

Danimarca taglia una festività - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Grillo vuole un'Italia "senza contanti come la Danimarca" AGI - Agenzia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Tra tutti i metodi proposti dai vari Stati per rafforzare il settore della difesa quello avanzato dal governo della Danimarca è il più singolare. L'esecutivo guidato dalla socialdemocratica Mette Fred ...