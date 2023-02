Danilo Petrucci | com’è il feeling con la nuova moto in SBK?

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un nuovo debutto in Superbike a distanza di anni.ha partecipato ai primi test di Jerez con Barni Spark Racing Team e le indicazioni sono state piuttosto positive: il corridore italiano ha realizzato un sesto posto raccogliendo le prime, grandi, informazioni sullache correrà innella stagione 2023. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook del corridore)“Era importante rompere il ghiaccio nel modo migliore e lo abbiamo fatto – ha detto–. È un piacere lavorare con una squadra forte che mi ha subito messo a disposizione un mezzo competitivo. Conosco bene Barni, so come lavora, e ne ho avuto la conferma. Fin da ieri ilè stato subito buono ...

aveva lasciato Jerez con tanti sorrisi e qualche dubbio, da dissipare nel successivo test di Portimao. Purtroppo per il ternano e per il team Barni i dubbi sopra citati sono rimasti ...Difficoltà per, che deve ancora prendere le misure alla nuova Panigale V4R ed è alla fine titolare del 20° tempo di giornata. Non molto meglio Axel Bassani, al secondo giorno in ...

Il Campione del mondo in carica precede di soli 9 millesimi il pilota della Kawasaki. In quattro sotto il record della pista portoghese ...Lo spagnolo scende sotto il giro veloce della pista. Rea è secondo a 9 millesimi, seguono Rinaldi, Razgatlioglu e Locatelli. In ritardo Bassani e Petrucci, ad oltre due secondi dalla vetta ...