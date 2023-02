Daniele prende le distanze da Oriana e alcune parole di Antonino fanno infuriare il web

... identità, ruolo e racconto dei vini DOP e dei territori romagnoli,ora forma concreta un ... che ha firmato la prefazione del volume, e il noto giornalista enogastronomicoCernilli , che ......lasciata a casa dal prof di danza Raimondo Todaro Ad ' Amici 22 ' la ballerina Benedetta... con Umberto sulle note di Pino. 'Mi sentivo al 40 per cento mentre ballavo - spiega ...

Figc, Daniele Ortolano è il nuovo vice presidente Today.it

L’abruzzese Daniele Ortolano eletto vicepresidente della Figc Chiaro Quotidiano

Il pescarese Daniele Ortolano è il nuovo vice presidente della Figc Zonalocale

GFVip7, il padre di Daniele mette un like a un tweet a sostegno del figlio Blasting News Italia

Daniele Dal Moro, chi è il papà Gian Pietro: anni, lavoro, genitori Mediaset Infinity

I seguaci dell'attuale edizione del GF Vip si stanno lamentando sui social per una frase pronunciata nelle ultime ore da Attilio Romita. L'episodio è avvenuto nella camera da letto ...non è affatto piaciuta e adesso in tanti si chiedono se verranno presi provvedimenti contro il giornalista. “La frase di Attilio su Oriana non deve passare inosservata perché incita alla violenza”, ...