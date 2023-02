Dani Alves | Pumas chiede un risarcimento di quasi 5 milioni di euro per averlo dovuto licenziare

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I, squadra messicana che ha licenziatodopo la carcerazione per l’accusa di stupro,al giocatore undi 5per aver violato i termini di condotta previsti nel contratto firmato con il club nel 2022. Uol Sporte scrive che il 20 gennaio scorso, data dell’arresto di, il consiglio di amministrazione del club ha inviato aeluna mail annunciando la risoluzione del contratto e notificandogli la richiesta di undi 5di. Nella mail, appunto, il club fa valere la clausola che contempla il caso in cui il giocatore sia coinvolto in un caso di doping, “in qualsiasi scandalo reso pubblico” o in “qualsiasi atto ...

L'ex giocatore di Barcellona e Juventus Dani Alves è finito in carcere preventivo per presunta violenza sessuale, ma i suoi guai non si limitano a questo. Il media brasiliano UOL fa sapere che il ...Continuano i guai per Dani Alves: dopo l'arresto per presunta violeza sessuale ai danni di una ragazza in un locale a Barcellona e la rescissione del suo contratto con i Pumas, il laterale brasiliano ...