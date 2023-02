Dani Alves nell’occhio del ciclone | il Pumas chiede un risarcimento al giocatore | la cifra

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una situazione che tende costantemente ad aggravarsi quella riguardante, ex terzino di Barcellona e Juventus oltre che della nazionale brasiliana, che ricordiamo essere, inoltre, uno dei calciatori più vincenti e titolati della storia del gioco. Non si tratta però di una vicenda calcistica quella in cui è coinvolto nell’ultimo periodo e che tutti noi conosciamo, che nelle ultime ore ha però subito evoluzioni e novità, purtroppo non in positivo.FIFA Ilpretende 5 milioni da, potrebbe rire l’aiuto della FIFA Secondo il media brasiliano UOL, avendo ilviolato le norme di comportamento previste dal contratto, la società messicana si sente in diritto ...

In attesa di sapere se l'istanza di scarcerazione sarà approvata dal giudice,continua ad accumulare rovesci economici. Il calciatore brasiliano è accusato di violenza sessuale e da venerdì 20 gennaio è recluso nel penitenziario catalano Brians 2. Nei giorni che sono ...Dopo il licenziamento per l'arresto per violenza sessuale, il Pumas chiede un risarcimento milionario aSecondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, il Pumas è intenzionato a chiedere i danni al brasiliano per aver violato le regole comportamentali previste sul contratto. Il ...

L'ex giocatore di Barcellona e Juventus Dani Alves è finito in carcere preventivo per presunta violenza sessuale, ma i suoi guai non si limitano a questo. Il media brasiliano UOL fa sapere che il ...Continuano i guai per Dani Alves: dopo l'arresto per presunta violeza sessuale ai danni di una ragazza in un locale a Barcellona e la rescissione del suo contratto con i Pumas, il laterale brasiliano ...