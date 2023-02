Dani Alves | il Pumas chiede un risarcimento milionario | nuova mazzata in arrivo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il licenziamento per l’arresto per violenza sessuale, ilunSecondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, ilè intenzionato are i danni al brasiliano per aver violato le regole comportamentali previste sul contratto. Il calciatore è stato licenziato dalla squadra brasiliana dopo l’arresto per presunta violenza sessuale. Ilavrebbe così chiesto unda 5 milioni di dollari e sarebbe pronto a rivolgersi a qualsiasi autorità competente in caso di mancato pagamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.