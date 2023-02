Dani Alves | il Pumas chiede un risarcimento milionario a Dani Alves

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il licenziamento per l’arresto per violenza sessuale, ilunSecondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, ilè intenzionato are i danni al brasiliano per aver violato le regole comportamentali previste sul contratto. Il calciatore è stato licenziato dalla squadra brasiliana dopo l’arresto per presunta violenza sessuale. Ilavrebbe così chiesto unda 5 milioni di dollari e sarebbe pronto a rivolgersi a qualsiasi autorità competente in caso di mancato pagamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'ex giocatore di Barcellona e Juventusè finito in carcere preventivo per presunta violenza sessuale, ma i suoi guai non si limitano a questo. Il media brasiliano UOL fa sapere che il Pumas , club messicano nel quale...TORINO - È durata pochissimo l'avventura dicon i Pumas, appena sei mesi . Il club messicano ha infatti deciso di rescindere il contratto del brasiliano subito dopo che è venuto alla luce il presunto abuso sessuale di una ragazza a ...

