Dalla Francia – I primi 5 singhiozzi dell’ultimo minuto della finestra di mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 2023-02-01 12:29:32 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Riunitasi questo mercoledì mattina, la commissione legaleLFP ha rifiutato al PSG la richiesta di approvazione del prestito di Hakim Ziyech. Questa non è potuta intervenire durante la notte a causa di documenti inviati troppo tardi dal Chelsea. L’ambiente internazionale marocchino non arriverà quindi nella capitale quest’inverno. Torna a qualche singhiozzodi trasferimento. 1. 2015: De Gea, 28 minutifine È stato il grande fiascodidell’estate 2015. David De Gea doveva giocare al Real e Keylor Navas per andare dall’altra parte al Manchester United. L’accordo per questo doppio trasferimento di ...