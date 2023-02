Dal Consiglio Ue oltre mezzo miliardo per l’Ucraina Il settimo pacchetto aiuti

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Undidel valore didi euro e lo stanziamento di 45 milioni per sostenere le attività di formazione della missione di assistenza militare dell’Unione europea (Eumam Ucraina). Così, in vista del vertice di domani tra l’Unione europea e– il primo dalla concessione dello status di Paese candidato al–, ildell’Ue ha adottato delle nuove misure per lo Strumento europeo per la pace (Epf), in modo da fornire ulteriore assistenza militare alle Forze armate ucraine. Bruxelles a sostegno di Kiev Si tratta di misure che mandano un messaggio chiaro e inequivocabile a detta dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell: “Continueremo a sostenere ...