Da Ue 657 milioni ai migliori ricercatori europei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) – Sono stati assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) i Consolidator Grants, i finanziamenti del programma Horizon Europe dell’Unione Europea per supportare gli scienziati con un’esperienza di ricerca che va dai 7 ai 12 anni. Si tratta di 657di euro a 321di eccellenza, di questi ben 32 sono italiani, secondi dopo i tedeschi (52), ma solo 21 sono i vincitori a lavorare in Italia. Al terzo e quarto posto, i francesi con 31e i britannici con 31. I 657di euro saranno distribuiti in progetti in tutte le discipline, da quelle umanistiche alla scienza di base, da realizzare presso università e centri di ricercao paesi associati al programma. A ospitarne il maggior numero sono Germania (62 progetti), Francia (41), Spagna (24), e Italia (21). ...

