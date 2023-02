Da Balbo a Balboni Breve ritratto del meloniano law&order che ha fatto infuriare il Pd

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il senatore Fdi ha rincarato le accuse di Donzelli: "Il Pd ha aperto una voragine alla mafia". Ma poi, richiamato all'ordine, ha invertito i motori e si è rimangiato tutto: ""Non ho mai inteso accostare il Pd alla mafia"

Ferrarese come Italo Balbo. E come Dario Franceschini. Nel novembre 1977 Alberto Balboni, appena 18enne, si beccò uno sciopero studentesco ad personam del liceo scientifico di Ferrara per aver ...