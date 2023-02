Curling | svolta epocale | si giocherà nelle scuole | investimento da 80 milioni!

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilsta diventando sempre più popolare in Italia grazie agli eccellenti risultati ottenuti dagli azzurriultime stagioni. Spicca naturalmente la medaglia d’oro conquistata da Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma vanno annoverati anche il bronzo iridato e i due terzi posti agli Europei firmati dal quartetto maschile guidato da Joel Retornaz. Questo sport balzò agli onori della cronaca nel 2006 in occasioni delle Olimpiadi di Torino e ha avuto una nuova esplosione di recente, godendo di un’ampia eco mediatica. Il tutto nonostante ci siano appena poco più di 300 praticanti alle nostre latitudini e gli impianti di gioco non siano certamente innumerevoli. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha deciso di investirci in maniera cospicua e porterà questa disciplina ...