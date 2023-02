Crollano gli iscritti nel Pd | ecco il declino del partito in estinzione

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ma senza ritornare troppo indietro nel tempo basta guardare il 2021 in cui il Pd registrava 320 mila, mentre nel 2019 ne contava 412 mila. Insomma, non ci vuole la sagacia matematica di Cartesio per capire che la curva è una parabola –in tutti i sensi- discendente, pure abbastanza velocemente. Segui su affaritaliani.it