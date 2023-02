Cristiano Turato | dopo i Nomadi | “Switch off” e nuovi viaggi nella musica

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Quando nel 2012 ifecero un concerto a Novellara per presentare il loro nuovo cantante,la separazione con Danilo, io l’ho trasmesso in diretta. Prima di iniziare, Beppe Carletti mi ha portato in camerino dove mi ha svelato che quel ragazzo,, sarebbe stato il loro nuovo frontman. L’esperienza con iè durata 5 anni per, fino al 2017. Da allora ogni tanto leggevo tracce del suo percorso, ma mai lo avevo incontrato o intervistato. Fino ad oggi. Mi sono collegato durante la diretta We Have a Dream del martedì’ sera con lui, che si trovava nell’erboristeria di sua moglie. Ogni tanto entravadiretta anche il suo figlio piccolo Gabriel. Abbiamo visto insieme i video “Invisibile”, “Sei felice” e ...