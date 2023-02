Cristiano Ronaldo e l' Al Nassr | cambiano i piani dopo appena due partite | la clamorosa indiscrezione sul suo futuro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono bastate dueper cambiare idi. L'impatto del portoghese nel campionato saudita non è stato straordinario. La sua squadra, l' Al -, è stata eliminata dalla ...

Sono bastate due partite per cambiare i piani di. L'impatto del portoghese nel campionato saudita non è stato straordinario. La sua squadra, l' Al - Nassr, è stata eliminata dalla Supercoppa dai rivali dell'Al - Itthihad....Buttare giù la maschera e mostrare il volto del campione, quello del giocatore su cui la Juventus un anno fa aveva investito 80 milioni per impostare su di lui il dopoe il proprio ...

Ronaldo, la triste vita d'Arabia: spende migliaia di euro ma ha un problema inaspettato Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo e le 17 suite a Riad: spesa da capogiro per il lusso più sfrenato Corriere dello Sport

Dall'impossibile Messi a Thuram: i (potenziali) colpi a zero all'estero CalcioMercato.it

Ronaldo si mangia le mani, Messi infrange un altro suo record! Corriere dello Sport

La marcatura realizzata dal fuoriclasse argentino contro il Montpellier gli ha permesso di superare il primato precedentemente fissato dal portoghese ...L'impatto del portoghese in Arabia Saudita non è stato straordinario. Le parole di Rudi Garcia chiariscono la situazione ...