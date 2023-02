Cristian Cocco | rinviato a giudizio per estorsione l’ex inviato di Striscia la Notizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dilaè statoquesta mattina, 2 febbraio, dalla giudice Federica Fulgheri, che ha accolto la richiesta del pm Valerio Bagatini.dovrà quindi comparire il prossimo 6 luglio davanti ai giudici del collegio del Tribunale di Oristano per rispondere del reato di. Il 51enne era infatti stato accusato da un ex collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, di aver preteso la somma di 60mila euro circa. Lo stesso Aversano li avrebbe versati, dividendo con lui i compensi erogati da Mediaset per i filmati forniti. Secondo l’accusa,lo avrebbe obbligato a tali pagamenti altrimenti avrebbe ...