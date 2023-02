Cristian Cocco accusato di estorsione | rinviato a giudizio l’ex di Striscia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023)inviato 51enne dila Notizia,è statodied è tenuto a presentarsi il prossimo 6 luglio dinanzi ai giudici del collegio del Tribunale di Oristano. Difatti, nei suoi confronti, ci sarebbe stata la denuncia da parte di Massimo Aversano, l’operatore che lavorava insieme a lui per i servizi video realizzati per il tg satirico,la Notizia. Al momento, gli ultimi sviluppi vedrebberocon l’accusa di. L’accusa: chiedeva soldi al collega L’accusa vedrebbe il personaggio televisivo imputato di. Difatti, in ben quattro anni avrebbe portato via ad Aversano oltre sessantamila euro, ...