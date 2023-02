Cristian Cocco a processo | l’ex inviato di Striscia la Notizia accusato di estorsione da un ex collaboratore

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023)dila, 51 anni, è stato ra giudizio con l’accusa didovrà comparire il 6 luglio davanti ai giudici del Tribunale di Oristano. L’attore comico dello show satirico di Canale 5 era stato denunciato nel 2018 dall’operatore tv Massimo Antonio Aversano, che lavorava con lui nella realizzazione dei servizi per Mediaset. Secondo il pm Valerio Bagarini, in quattro anniavrebbe costretto l’operatore a consegnarli complessivamente oltre 60 mila euro minacciando di interrompere la collaborazione professionale se non gli avesse dato metà dei compensi ricevuti per i servizi, salvo poi rivolgersi comunque a un altro operatore. Né Aversano né Videovolo – la ...