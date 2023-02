Cremonese pazzesca! Fa fuori anche la Roma ed è in semifinale di Coppa Italia

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ancora un risultato storico per la, che torna indidopo 36 anni. Dopo aver eliminato il Napoli ai calci di rigore agli ottavi di finale, lafaladi Mourinho, vincendo all’Olimpico 2-1. I giallorossi non sono mai riusciti ad entrare in partita e lane ha approfittato, restando lucida. Al 28? Dessers ha portao in vantaggio gli ospiti e al 49? un’autorete di Celik ha regalato allala rete del raddoppio. Inutila al 94? il gol di Belotti. Lasfiderà la Fiorentina inper un posto nella finalissima del 24 maggio. L'articolo CalcioWeb.