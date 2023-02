Impresa dellache all'Olimpico batte la Roma 1 - 2 e si qualifica in semifinali di Coppa Italia. Il commento del nostro Andrea ...Per la Roma sfuma così il primo obiettivo stagionale, per lac'è una semifinale storica, ... Per l'olandese un'di fiducia, per Mourinho una dolce speranza. Anche perché quello che ...

Cremonese, iniezione di fiducia per il campionato. Roma, serve rifarsi al più presto La Gazzetta dello Sport

Cremonese, Ciofani: "Iniezione di fiducia passare contro il Napoli! Ai ... CalcioNapoli24

Biglietti Roma Cremonese Coppa Italia, già in vendita per abbonati Tag24

Napoli-Cremonese, Ciofani: "Vincere qui dà fiducia" casanapoli.net

Mercato Cremonese: serve qualità a centrocampo. Spunta il nome di Benassi IL GIORNO

La squadra di Ballardini ha battuto i capitolini all’Olimpico e ha conquistato clamorosamente il penultimo atto di Coppa, dove sfiderà la Fiorentina Dopo il Napoli, la Cremonese fa lo scherzetto anche ...I lombardi passano all'Olimpico con il rigore di Dessers e l'autogol di Celik e conquistano una semifinale (contro la Fiorentina) che mancava dal 1987. La rimonta giallorossa si ferma al gol di Belott ...