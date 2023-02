A Radio Punto Nuovo: "Il Napoli ha dimostrato di avere una forza che quest'anno non trova ostacoli. LaIl nostro obiettivo resta la salvezza" Il Dg della, Ariedo, è stato intervistato da Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, dove ha espresso tutta la gioia per la vittoria di ieri contro la Roma ai quarti di finale ...Intervistato da Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, queste le parole di Ariedo, DG della. 'La vittoria sulla Roma in Coppa Italia La gioia è alle stelle, ma è normale. Il calcio vive di passione, perché se vivesse di solo business saremmo rovinati. Questo fa ...

BRAIDA (DG CREMONESE) A RFV: "VIOLA SEI TOSTA MA NON SEMPRE VINCE IL MIGLIORE. E BENASSI..." Firenze Viola

Cremonese, Braida sfida la Fiorentina: "Vogliamo fare la storia. In campionato perso immeritatamente" Calciomercato.com

Cremonese, Braida: “Il calcio vive di passione. Abbiamo dimostrato che nulla è scontato” RomaNews

Cremonese, il Dg Braida: "Gioia alle stelle! Semifinale come nell'87 Il Napoli non può non vincerlo quest'anno..." CalcioNapoli24

Cremonese, Braida: “Morale alle stelle per la vittoria a Roma. Sul Napoli…” CalcioNapoli1926.it

Cremonese, il DG Braida: “Che gioia la semifinale! Questo dimostra che il calcio è anche passione, se fosse solo business saremmo rovinati. Noi in semifinale come nell’anno del primo Scudetto del Napo ...Il Napoli continua a volare in classifica. Attenzione alla bellissima notizia che arriva in questa mattinata: gode De Laurentiis ...