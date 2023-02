Cremonese | Braida | “Per salvarsi servirà un’impresa | il Napoli non può non vincere lo scudetto”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ariedo, dg della, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo la semifinale di Coppa Italia centrata dalla squadra grazie al successo contro la Roma: “La gioia è alle stelle, come è giusto che sia. Per fortuna il calcio non vive solo di business ma anche di passione. Partite come quella di ieri fanno capire che nel calcio non c’è mai nulla di scontato e le differenze tecniche possono essere sovvertite“.ha poi parlato della lottain Serie A: “Ilnon può non. Va bene la scaramanzia, ma alcune logiche sono quasi impossibili da ribaltare. Il vantaggio è talmente ampio che può anche commettere qualche errore. La forza che hanno dimostrato di avere non trova ostacoli“. Infine, il dg dellaha detto la sua ...

Il dirigente grigiorosso Ariedoha confermato: 'Non credo che si faccia, ma vediamo…'. Intanto laha virato sul cileno del Genoa, Pablo Galdames (classe 1996).

Intervistato da Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', queste le parole di Ariedo Braida, DG della Cremonese: "La vittoria sulla Roma in Coppa Italia La gioia è alle stelle, ma è ...