Cremonese | Ballardini | «Brutta Roma? No | buona Cremonese»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le parole di Davidedopo l’incredibile vittoria dellain Coppa Italia ai quarti di finale di Coppa Italia Davide, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria contro lain Coppa Italia VITTORIA -«Questa sera abbiamo fatto unapartita, è naturale che quando giochi contro una squadra come ladevi essere bravo ed un pizzico fortunato, ma la fortuna noi ce la siamo guadagnata tutta con una prestazione di squadra di veramente buon livello». SE SI IMMAGINIVA QUESTA– «Io non immaginavo una prestazione così della. Una prestazione di personalità, abbiamo tenuto ...

La Cremonese, che in campionato non ha mai vinto, si prende il lusso di far fuori dopo il Napoli ... il primo nei 90' da agosto, è una medaglia d'oro massiccio al collo di Ballardini - che a Mourinho ... Conferenza stampa: le parole del tecnico grigiorosso dopo la sfida tra la Roma e la Cremonese.

Disastro Roma. La squadra di Mourinho viene eliminata ai quarti di finale dalla Coppa Italia dalla Cremonese (2-0): continua il momento d’oro della squadra di Ballardini nella competizione che, dopo i ...ROMA (ITALPRESS) – Clamoroso il successo della Cremonese, che batte la Roma 2-1 all’Olimpico e accede alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Prestazione ai ...