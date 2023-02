Crediamo ancora a George R R Martin?

Leggi su screenworld

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Non ho dimenticato Winds of Winter“: con questa frase lo scrittoreR.R.ha voluto rassicurare tramite un post sul suo blog tutti i fan chestanno aspettando l’uscita del sesto volume de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la mastodontica saga letteraria che ha dato i natali alla serie tv Game of Thrones. Sono passati più di tre anni dalla fine della serie tv evento e ne sono passati ben dodici dalla pubblicazione di A dance with dragons, il quinto volume della saga letteraria ambientata a Westeros. Dodici anni in cuiha continuato ad affermare di star lavorando a The Winds of Winter, sesto e penultimo capitolo. Lo scrittore ne ha parlato in un altro post sul suo blog, in cui ha scritto: The Winds of Winter sarà un libro grande. Per come stanno andando le cose sarà più lungo di Tempesta di ...