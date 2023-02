Covid | notizie di oggi Brusaferro Iss | Calo casi di Covid e virus respiratori

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "I dati che settimanalmente diamo mostrano una decrescita significativa die dell'impegno del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda Sars-Cov-2 ma anche ilinfluenzale e quello sinciziale". Così Silvio, presidente Iss. La pandemia, però, "continua a costituire un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale” per l'Oms. In Italia calano ancora i ricoveri, diminuiti del 17,6% rispetto alla settimana precedente, giù anche le terapie intensive