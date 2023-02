Covid | in Campania contagi in aumento | due morti in 48 ore

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoSono ancora in leggera risalita iin. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 373 i neo positivi alsu 7446 test esaminati. Ieri l'indice dio era pari al 4.69%, oggi sale al 5%. Due inelle ultime 48 ore; altre tre persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); in leggeroi ricoveri in degenza con 273 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri).