Cospito | «Voglio vivere» Ma Nordio prende tempo

... Alfredo, puntano all'abolizione del 41 bis e ha aggiunto: 'Il 12 gennaio, mentre parlava con i mafiosi,incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando...., avvolto in una felpa oramai 'gigantesca' per via dei 30 chili persi e 'in crisi di astinenza' da fumetti ('mi mancano'), parlando con il medico prestato alla politica e che gli ha offerto ...

Cospito: "Voglio vivere" L'HuffPost

Cospito parla dal carcere: "Io voglio vivere, non dico agli anarchici cosa fare" TGCOM

Cospito dal carcere di Opera: "Voglio vivere", un consigliere ... Dire

Caso Cospito, bufera per frasi Donzelli. Nordio: stato di salute non può condizionarci Sky Tg24

Le posizioni dei partiti sul caso Cospito Pagella Politica

"Abbiamo avuto una lunga conversazione interessante", ha raccontato Michele Usuelli. Secondo quanto riferito all’Adnkronos da Michele Usuelli, medico e consigliere regionale di +Europa/Radicali italia ...Se posso permettermi, consiglio francamente prudenza. Poi ho letto i titoli dei giornali che dichiaravano ‘Meloni vuol far morire in carcere Cospito’ e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono ‘noi ...