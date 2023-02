(Di giovedì 2 febbraio 2023) 'Privare un essere umano della libertà personale - prosegueal Giornale - è una cosa molto grave, ma in alcuni casi necessaria. Io sono un garantista, il che significa adottare il massimo ...

E' quanto ha detto il leader di Forza Italia,Berlusconi, in un'intervista al Giornale, rispondendo a una domanda sul caso. Ha suscitato molte polemiche la visita di alcuni ...'Privare un essere umano della libertà personale - prosegue Berlusconi al Giornale - è una cosa molto grave, ma in alcuni casi necessaria. Io sono un garantista, il che significa adottare il massimo ...

Cospito, Silvio Berlusconi: l'Italia non si pieghi a ricatti o minacce TGCOM

Cospito, Verini (Pd) a La7: “Donzelli dica dove ha preso le conversazioni captate in carcere Il Fatto Quotidiano

Quei dem che sono andati da Cospito in carcere: ecco tutti i nomi ilGiornale.it

"Cospito parla coi mafiosi”: perché la frase di Donzelli è un caso Today.it

Anarchici: bagarre alla Camera su Cospito. Sicurezza innalzata intorno ai luoghi sensibili di Roma RaiNews

Silvio Berlusconi e il caso Cospito. Il leader di Forza Italia non usa mezzi termini e afferma: "Voglio essere estremamente chiaro, l'Italia non deve piegarsi a nessun ricatto e a nessuna minaccia. Su ...Naturalmente sono tra quelli che auguro sinceramente ad Alfredo Cospito, per quanto possa dissentire dalle sue opinioni e dalle sue gesta di anarchico, di uscire vivo dalla propria vicenda giudiziaria ...