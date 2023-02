Cospito può restare al 41 bis o tornare in alta sicurezza L' Antimafia passa la palla a Nordio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La prima relazione sulla cui base il ministro deciderà la sorte dell'anarchico ha una conclusione aperta. La seconda - quella della procura torinese - invece propende per il carcere duro. Ora tocca al Guardasigilli

Stando a queste considerazioni,restare al 41 bis oppure tornare al regime di alta sicurezza: con tutte le cautele del caso. Una valutazione aperta, dunque, alle conclusioni dell'autorità ...E sichiedere che chi ha avuto a lungo incarichi di governo, possa ora mettersi in panchina. Ci ..., così i dem hanno parlato con i tre mafiosi in carcere In merito al suo futuro Bonaccini ...

La Cassazione ha anticipato al 24 febbraio l'udienza sul 41-bis ad Alfredo Cospito - Il legale: "Situazione estremamente critica, non c'è più tempo" - Il legale: "Situazione estremamente critica, non c'è più tempo" RaiNews

Cospito, la Dna a Nordio: “Può tornare in alta sicurezza” Il Fatto Quotidiano

Cospito può attendere | il manifesto Il Manifesto

I boss sfruttano la battaglia di Cospito contro il 41 bis: ecco la loro strategia Domani