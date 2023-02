Cospito o non Cospito | il Pd è schizofrenico

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1.mp4 “Essere o non essere, questo è il dilemma”, dice Amleto – cioè William Shakespeare – nel capolavoro che lo ha reso immortale. Ma essere o non essere è anche il motto del Pd. Il dubbio che sta uccidendo la sinistra italiana, che a forza di recitare tutte le parti in commedia non si capisce più chi sia. L’ultima parte che emerge dagli inquietanti retroscena del caso, è essere ferma nel combattere la mafia e la violenza anarchica ma anche no, cioè essere a favore dello smantellamento del 41-bis, nome in codice della legge carceraria più efficace per combattere i due fenomeni. Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 2 febbraio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.