'Durante la detenzione faceva arrivare messaggi agli anarchici' 'Penso che bisogna fare un po' di chiarezza - ha proseguito la- . Chi è AlfredoÈ un anarchico, in carcere perché ...Così Giorgia. "Penso che bisogna fare un po' di chiarezza. Chi è AlfredoÈ un anarchico, in carcere perché condannato per il reato di strage e perché tra le altre cose ha sparato alle ...

Meloni, Cospito sparò ancora dopo che ebbe grazia nel 1991 - Cronaca Agenzia ANSA

Cospito, Meloni: "Sparò ancora dopo che ebbe la grazia nel 1991" TGCOM

Meloni: «Cospito sparò ancora dopo la grazia nel 1991, non è una vittima» ilmessaggero.it

“Non spetta a me la recova del 41bis a Cospito. Ma come abbiamo sempre detto che lo Stato non tratta con la mafia, lo Stato non tratta neanche con il terrorismo”: lo ha detto Giorgia Meloni. Giorgia ..."Per i fatti relativi a Cospito, a Bologna ci sarà un grave attentato". È il contenuto di una telefonata anonima ricevuta martedì mattina dalla portineria dalla sede del Resto del Carlino. Lo scrive l ...