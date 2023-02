(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Inesistente». Carloprova a spegnere le polemiche sul carcere duro e, in un?Aula che ribolle per l?agitazione sul caso di Alfredo, chiarisce come il 41 bis non...

Per dirla con l'ex procuratore nazionaleFederico Cafiero De Raho : "Sono relazioni in ... "Dobbiamo sostenere": così i mafiosi puntano a infiltrare i cortei in favore dell'anarchico ...Oltre al digiuno di, che vuole far revocare la misura a tutti i detenuti, ho citato quei ... Sono strumenti della normativa speciale: insieme staranno o insieme cadranno", dice ancora ...

Cospito, l'Antimafia: resti al 41 bis. L'ultima parola a Nordio, Meloni: «Non arretriamo» ilmessaggero.it

Carlo Nordio: sul 41-bis ad Alfredo Cospito non posso pronunciarmi oggi RaiNews

Cospito, attesa relazione pg Torino su 41 bis. Bagarre politica su caso Donzelli-Delmastro Sky Tg24

Caso Cospito, dialoghi tra boss e reati: gli atti sensibili sul 41 bis che Delmastro non poteva divulgare la Repubblica

Caso Cospito, Donzelli (FdI): «Sinistra sta con lo Stato o con terroristi». Pd all’attacco. ... Il Sole 24 ORE

Quasi di colpo, in mezzo a un contesto di tutt’altro tipo (come vedremo), un giovane deputato di nome Giovanni Donzelli, peraltro non fra gli ultimi, ha interrotto il cosiddetto fluido degli iscritti ...Chi è l'anarchico Alfredo Cospito e perché se ne parla: la protesta contro il regime di 41 bis e lo sciopero della fame ...